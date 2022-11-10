Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня был комментарий Байдена по поводу вооружения, которое поставляется Украине, как они будут помогать Украине, и комментировал выборы. Он сказал, что надеется на дальнейшую поддержку конгресса. В своем заявлении Байден сказал, что HIMARS - это оружие, которое имеет несколько типов ракет. Среди них есть ракета, которая поражает цель на 600 миль и ракета, которая поражает цель на 160 миль, но на 600 миль США нам пока не передают, потому что эти ракеты могут поразить территорию РФ. А еще два месяца назад нам говорили, что нельзя передавать Украине ракеты на 160 миль", – пояснил Краев.

По словам эксперта-международника, если цитировать президента США Джо Байдена создается впечатление, что дальнобойные ракеты уже переданы Украине.

"В заявлении Байдена пока что неофициально, но был намек на то, что в Украине уже есть ракеты дальностью 160 миль, а это более 300 км. Это тот запрос, который наш Генштаб отправлял американцам несколько месяцев назад. И это нам необходимо, как на южном, так и на восточном направлениях", - подчеркнул Краев.

Украина направила запрос на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, однако пока неизвестно, передадут ли их нашей стране.

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн

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