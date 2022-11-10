Байден намекнул, что стоит присмотреться к связям Маска с другими странами

Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Bloomberg .

"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска и технические отношения с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает ли он что-то неуместное – я не намекаю на это. Я считаю, что стоит к ним [связям] присмотреться. Но это все, что я скажу", – сказал он.

3 октября в твиттере Илона Маска появилась серия провокационных твитов с планом достижения мира в Украине. Среди пунктов плана были предложения провести повторный референдум на временно оккупированных территориях Украины и отдать России Крым.

14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине из-за больших убытков, которые несет компания.

21 октября стало известно, что в администрации Байдена обсуждают возможность проверки некоторых предприятий Илона Маска с точки зрения национальной безопасности после его заявлений по Украине.

24 октября Маск заявил , что Starlink будет работать в Украине, даже если Пентагон откажется его финансировать.