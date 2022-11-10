Байден намекнул, что стоит присмотреться к связям Маска с другими странами
Связи Илона Маска с другими странами "достойны того, чтобы к ним присмотреться"
Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Bloomberg .
"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска и технические отношения с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает ли он что-то неуместное – я не намекаю на это. Я считаю, что стоит к ним [связям] присмотреться. Но это все, что я скажу", – сказал он.
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