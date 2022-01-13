Байден наложил первые санкции на Северную Корею после испытаний ракет
В среду, 12 января, администрация президента США Джо Байдена ввела первые санкции на программы вооружения КНДР из-за серии запусков ракет
Об этом сообщает Reuters .
США ввели санкции по программам вооружения КНДР после серии запусков северокорейских ракет, в том числе уже двоих в 2022 году.
Санкции направлены на шести северокорейцев, одного россиянина и на российскую фирму, которая, по словам Вашингтона, отвечала за закупку товаров для программ из России и Китая.
Министерство финансов США заявило, что эти шаги направлены на предотвращение продвижения программ Северной Кореи, а также на препятствование его попыткам распространять технологии изготовления оружия.
Санкции замораживают любые связанные с США активы попавших под их действие и запрещает любые операции с ними.
Администрация президента США Джо Байдена безрезультатно пыталась вовлечь Пхеньян в диалог, чтобы убедить его отказаться от ядерных бомб и ракет после вступления в должность в январе прошлого года. С сентября 2021 г. КНДР провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюции Совета Безопасности ООН.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США остаются преданными продолжению дипломатии с Северной Кореей.
- Напомним, 15 сентября 2021 г. КНДР произвела запуск двух баллистических ракет.
- 19 октября 2021 года КНДР снова запустила две баллистические ракеты.
- 5 января Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.68
Покупка 27.68Продажа 27.94
-
EUR
Покупка 31.53Продажа 31.98
- Актуальное
- Важное