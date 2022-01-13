Байден наложил первые санкции на Северную Корею после испытаний ракет

Об этом сообщает Reuters .



США ввели санкции по программам вооружения КНДР после серии запусков северокорейских ракет, в том числе уже двоих в 2022 году.



Санкции направлены на шести северокорейцев, одного россиянина и на российскую фирму, которая, по словам Вашингтона, отвечала за закупку товаров для программ из России и Китая.



Министерство финансов США заявило, что эти шаги направлены на предотвращение продвижения программ Северной Кореи, а также на препятствование его попыткам распространять технологии изготовления оружия.



Санкции замораживают любые связанные с США активы попавших под их действие и запрещает любые операции с ними.



Администрация президента США Джо Байдена безрезультатно пыталась вовлечь Пхеньян в диалог, чтобы убедить его отказаться от ядерных бомб и ракет после вступления в должность в январе прошлого года. С сентября 2021 г. КНДР провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюции Совета Безопасности ООН.



Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США остаются преданными продолжению дипломатии с Северной Кореей.

Напомним, 15 сентября 2021 г. КНДР произвела запуск двух баллистических ракет.

19 октября 2021 года КНДР снова запустила две баллистические ракеты.

5 января Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.