Байден на встрече с однопартийцами заявил, что потеря палаты представителей и сената будет иметь ужасные последствия, - CNN
Президент США Джо Байден заявил, что в случае потери демократами большинства в палате представителей и сенате страну ждут два ужасных года
Об этом сообщает CNN .
По данным американского телеканала, соответствующее заявление Байден сделал 4 ноября на закрытой встрече с однопартийцами в Чикаго.
"Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость состоит в том, что у меня будет право вето", - сказал Байден.
Он признал, что ему не удалось повлиять на общественное мнение, преимущественно воспринявшее негативное отношение к направлению, в котором движется страна.
"Мы сделали много хороших вещей. Они были настолько хорошими, что люди еще не осознали, насколько они хороши", – констатировал Байден.
- 4 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что результаты промежуточных выборов в США не повлияют на поддержку Украины .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 39.2Продажа 40.12
- Актуальное
- Важное