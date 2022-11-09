Об этом сообщает CNN .

По данным американского телеканала, соответствующее заявление Байден сделал 4 ноября на закрытой встрече с однопартийцами в Чикаго.

"Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость состоит в том, что у меня будет право вето", - сказал Байден.

Он признал, что ему не удалось повлиять на общественное мнение, преимущественно воспринявшее негативное отношение к направлению, в котором движется страна.

"Мы сделали много хороших вещей. Они были настолько хорошими, что люди еще не осознали, насколько они хороши", – констатировал Байден.

4 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что результаты промежуточных выборов в США не повлияют на поддержку Украины .

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