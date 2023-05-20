Байден на саммите G7 встретится с Зеленским и объявит новый пакет военной помощи Украине, - Politico
Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 млн после встречи с Зеленским на саммите G7
Об этом сообщает Politico.
Источники издания сообщили, что в пакет помощи войдут артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.
"Это оборудование, которое США и союзники поставляли в прошлом, но очень необходимо накануне боев, ожидаемых весной и летом", - пишет издание.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит G7 в Японии. Там он намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом.
- Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
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