Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе саммита G7, пишет CNN со ссылкой на чиновников администрации президента США.

По его словам, обучение на истребителях не будет проходить в США, однако, вероятно, американский персонал будет участвовать вместе с европейскими союзниками и партнерами.

Ожидается, что обучение будет длиться несколько месяцев и может начаться уже в ближайшие недели.

"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция участвующих в этих усилиях стран решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - сказал чиновник.

Также он добавил, что сейчас США и союзники сконцентрированы на том, чтобы передать Украине большинство систем, вооружений и тренировок, чтобы подготовить Украину к будущему контрнаступлению.