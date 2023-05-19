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Байден на саммите G7 поддержал обучение украинских военных на F-16, - CNN

19 мая, 2023 пятница
18:37
Мир General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе саммита G7, пишет CNN со ссылкой на чиновников администрации президента США.

По его словам, обучение на истребителях не будет проходить в США, однако, вероятно, американский персонал будет участвовать вместе с европейскими союзниками и партнерами.

Ожидается, что обучение будет длиться несколько месяцев и может начаться уже в ближайшие недели.

"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция участвующих в этих усилиях стран решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - сказал чиновник.

Также он добавил, что сейчас США и союзники сконцентрированы на том, чтобы передать Украине большинство систем, вооружений и тренировок, чтобы подготовить Украину к будущему контрнаступлению.

  • Администрация президента Джо Байдена проинформировала союзников в Европе, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
Украина
Европа
военные силы Украины
Джо Байден
G7
Война с Россией
США
F-16
Мир про Украину
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2023, пятница
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