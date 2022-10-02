Россия хочет выставить армию таких же размеров, как и 24 февраля. Но откуда взять 1200 танков, 4000 БМП и 1600 орудий.

Под угрозой поражения Путин решил "бежать вперед", но ничего разумного не придумал, потому что имеет ограниченное количество инструментов. Это мобилизация, однако не "частичная", а общая и организованная на манер царского рабства. Чтобы пополнить воюющие на фронте единицы и через два-три месяца создать новые. И дополнительно дисциплинировать военных (наказание за дезертирство, отказ воевать и сдачу в плен), а заодно и целое общество, потому что повестки можно раздать 25 миллионам мужчин призывного возраста.

Присоединение к России оккупированных территорий Украины должно быть двойным подарком: для Путина на его 70-летие (7 октября) и для россиян как символ "вставания с колен". 30 сентября Путин должен выступить перед Национальным собранием и санкционировать аннексию. И по случаю озвучить ядерный шантаж в отношении Украины, США и всего Запада.

Но шантаж уже не действует, потому что американцы подготовились, как и украинцы. "Трудно представить, что даже ядерная атака сможет сломать волю Украины к сопротивлению", - заявили генералы Валерий Залужный и Михаил Забродский ("Перспективы военной кампании в 2023 году - украинский взгляд, 7 сентября). То же повторяют президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Война стала мировой

Осознание серьезности ситуации доходит до "нейтральных" государств и симпатизирующих России. Все уже понимают, что война стала мировой. В военном плане, поскольку вероятность использования Россией ядерного оружия является "низкой", но "не невозможной", по оценкам Пентагона. В экономическом отношении, потому что в мире растет инфляция, а развитие замедляется. В продовольственном плане, потому что миллионам людей в Африке и на Ближнем Востоке грозит голод. В энергетическом плане, потому что зима будет холодной не только в европейских странах.

Премьер Индии Нарендра Моди сказал Путину (22-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, 16 сентября), что это "не время для войны". Китай колеблется, но похоже, что и им уже слишком много Путина. Во время встречи с ним (15 сентября) Си Цзиньпин "задавал вопросы" и выразил "озабоченность", как сказал сам Путин, которые россиянин пытался "объяснить".

Объяснения, вероятно, не убедили собеседника, потому что

Пекин посылает сигналы, что не имеет ничего общего с решениями и угрозами Кремля. Китайский МИД призвал "ввести режим прекращения огня,

начать диалог и консультации и как можно быстрее найти решение, которое развеет обоснованные предостережения всех сторон в вопросах безопасности". Слова об "уважении суверенитета и территориальной целостности" повторил в разговоре с Кулебой глава китайской дипломатии Ван И.

Продолжается подготовка к очередному разговору Байдена с Си Цзиньпинем (в последний раз разговаривали онлайн 29 июля), который должен пройти в начале октября. От его результата зависит развитие событий на войне и расстановка сил на мировой арене. Осознавая это, Путин хочет доказать Пекину, что у него есть шансы на победу, ведь он только сейчас "всерьез начинает войну".

Командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз А. Ричард оценил, что существует "реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия". Он добавил, что вероятность его использования "низка, однако не "невозможна"", и предостерег, что

отсутствие реакции США может быть истолковано союзниками как нежелание или неспособность Вашингтона управлять альянсом.

У американцев есть желание и способности для управления. Подтвердилось также и то, что заранее знают движения Кремля. За 5 дней до выступления Путина, в интервью для телеканала CBS – записанном 16 сентября и опубликованном через два дня – Байден предостерег Путина, чтобы "не делал этого", то есть даже не думал об использовании ядерного оружия. Свои предупреждения он повторил трижды.

Уже второй визит генерала Милли

На выходных 17-18 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли посещал американскую базу в Польше (локация засекречена), чтобы проверить ее обеспечение и уровень готовности в ситуации "неопределенности относительно того, как Россия может ответить на потери в Украине". Он оценил, что "в эту минуту украинцы перехватили стратегическую инициативу. Сейчас проходят контрнаступления под Харьковом и в Херсонской области. Однако это все еще начальный этап контрнаступления".

Генерал Милли – американский военный самого высокого ранга и его задачей не является проверка обеспечения военных баз, потому что для этого есть другие люди.

Его визит в Польшу – уже второй за время войны – преследовал цель решения стратегических вопросов. О конкретике можем разве что догадываться, но речь шла о том, чтобы подготовить восточный фланг Альянса на случай ядерного удара со стороны России и синхронизировать эту реакцию с ходом украинского контрнаступления.

Подытожил военные оценки генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 22 сентября: "Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть и вести ее нельзя. Мы неоднократно говорили об этом Москве. Любое применение ядерного оружия имело бы беспрецедентные последствия".

Украинская разведка выяснила, что выступление Путина было перенесено с вечера 20 сентября на утро следующего дня из-за того, что часть его окружения выступила против объявления ядерного удара по Украине. Текст смягчился, а Американский институт изучения войны (ISW) объяснил суть изменений: в своей речи Путин прямо не сказал, что ядерный зонтик будет охватывать новоприсоединенные территории, а также не связал мобилизацию с аннексией украинских территорий. "Речь Путина не следует воспринимать как открытую угрозу, что Россия применит против Украины ядерное оружие в случае продолжения контрнаступления на оккупированных территориях после их аннексии".

Однако опасность не миновала, потому что у Путина не пропало желание пугать ядеркой в надежде, что, несмотря ни на что, шантаж подействует. Спикер Кремля заявил (23 сентября), что на оккупированных территориях Украины действует конституция РФ, поэтому "все абсолютно понятно". То же на Генассамблее ООН повторил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ответ советник президента Байдена по безопасности Джек Салливан предупредил (25 сентября): "Если Россия пересечет этот предел, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты отреагируют жестко". И добавил, что Москва была проинформирована о том, какими будут эти шаги.

Бывший командующий армией НАТО в Европе генерал Бен Ходжес пояснил, что войска Альянса могут уничтожить российские войска в Украине – включая Крым – с помощью обычного оружия. Реакция будет зависеть от масштаба российской атаки, о чем предупредил Байден.

Следят за каждой ракетой

Сценарий генерала Ходжеса развил (24 сентября) посол Украины в США в 2014-19 годах, специалист по ядерному разоружению Валерий Чалый. В случае применения тактического ядерного или химического оружия США вступят в войну, поскольку "иного способа предотвратить опасность не будет". Он уточнил, что американцы будут наносить ракетные удары со стратегических самолетов B-52 по объектам российской военной инфраструктуры.

Американцы следят за местом хранения всех ядерных ракет, и как только будет дан приказ об их передислокации, красная линия между Вашингтоном и Москвой начнет действовать. "Путину позвонят по телефону, и если он не ответит, весь мир услышит, что есть угроза ядерного удара в течение 24 часов. Поэтому мы будем предупреждены", - подытожил он.

Чалого стоит послушать, потому что он и другие украинские эксперты и военные знают свое дело, более того они знакомы с ядерным шантажом Кремля. В документальном фильме 2015 года "Крым. Путь домой" Путин рассказал, что в ходе переговоров с западными политиками во время аннексии Крыма он угрожал привести стратегические ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, если Запад захочет помочь Украине.

В ответ на эти слова Ангела Меркель заявила Бараку Обаме, что Путин потерял связь с реальностью и "оказался в другом мире".

В конце апреля появилось больше сигналов, что Кремль готовится к ядерному удару, чтобы заставить Украину капитулировать. В ответ заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила: "Сейчас мы – не только Соединенные Штаты, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень решительно сигнализируем Путину, что этот шаг будет не только катастрофой для Украины и мира, но и будет иметь катастрофические последствия для самого Путина и для России. Уверяем, что при таком катастрофическом сценарии мы не оставим Украину наедине с ее проблемами".

После выступления Путина 21 сентября мир не стал более безопасным, потому что тот сатрап способен на все. Но мир стал более предсказуемым, потому что мы знаем, на что и на кого может рассчитывать человечество. Мы также знаем, каким будет ответ.

Так что в войне в Украине все карты на столе, время блефа с повышением ставок и эскалацией напряжения прошло. Настал момент сказать окончательное "проверяю" не только по поводу российского ядерного оружия, но и обычных сил.

Протестуйте. Сражайтесь. Бегите

Возможность проведения россиянами мобилизации проанализировал генерал Забродский ("Частичная мобилизация в РФ: не все так просто", 22 сентября) из украинского Генштаба. 300 тысяч мобилизованных (данные Минобороны РФ) он разделил на две части: первая половина пойдет на пополнение запасов уже существующих частей, вторая – позволит сформировать 40 новых общевойсковых бригад. Это 80-120 батальонных тактических групп (базовая часть, которую используют русские), то есть силы, сопоставимые с армией, вторгшейся 24 февраля.

Для оснащения такой армии требуется 1200 танков, до 4 тысяч БМП, около 1,6 тысяч орудий и ракетных установок. Россиянам негде взять такое количество более современного оснащения,

потому что уже с апреля "начали ускоренными темпами пропадать" БТР-3 и танки Т-72. Их заменяют моделями 1960-х годов, менее эффективными на поле боя. – Но даже эти запасы не безграничны, – сказал Забродский.

Для украинской армии наиболее опасным вариантом применения новых сил противника является сосредоточение удара на одном участке фронта. Это создает возможность прорыва обороны и тогда все может пойти очень плохо для Украины. Но это перспектива достаточно отдаленная, ведь российское командование может рассчитывать на прибытие пополнения в ноябре-декабре. Таким образом, "частичная мобилизация в ближайшее время вряд ли повлияет на ситуацию на линии фронта". Поэтому в течение нескольких недель мы можем продолжать наше контрнаступление, – резюмировал Забродский.

После объявления мобилизации россиянами украинский главнокомандующий, генерал Залужный заявил: "Мы уничтожим всех, кто придет на нашу землю с оружием в руках — будь то добровольцем или в пределах мобилизации".

Президент Зеленский: "Объясню русским на русском. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне в течение полугода. Десятки тысяч были ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Бегите. Или сдавайтесь в плен. Это ваши варианты выживания".

Украинские лидеры могут говорить жестко, потому что после наступления в Харькове моральный дух армии и общества очень высок. Солдаты доверяют командованию, спланировавшему операцию, в которой соотношение потерь украинцев и россиян составляло 1:9. Это подтверждает слова Залужного о том, что его самая большая забота – сохранить жизнь и здоровье своих бойцов. За таким командиром солдаты пойдут в огонь.

А картины Изюма, где повторилась трагедия Бучи и Мариуполя, убедили украинцев, что им некуда отступать и что нужно завершить войну победой.

Мы больше никого в Украину не будем посылать

Объявляя мобилизацию, Кремль рассчитывал на эффект патриотического подъема как во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Однако эффекта нет, потому что молодежь бежит за границу. Много о настроениях говорит, например, то, что в Бурятии – которая, как бедный регион с высоким уровнем безработицы, обеспечивала неплохо платящую армию многими солдатами-контрактниками, то есть добровольцами – повестки дают каждому, кого встречают, и под покровом ночи.

То же происходит в Дагестане, который кипит от возмущения действиями власти. Рамзан Кадыров, великий правитель Чечни, заявил, что его страна уже выполнила план мобилизации и что больше солдат он не посылает. Похоже поступили и власти Крыма, объявив 25 сентября о выполнении плана и завершении мобилизации. И умолчали, что 80-90% призванных в армию – это преследуемые режимом татары, которые вряд ли укрепят моральный дух армии.

В своем выступлении Путин заявил: "Цель Запада – ослабить, разъединить и окончательно уничтожить нашу страну. Они уже прямо говорят, что им удалось расколоть Советский Союз в 1991 году, а теперь пора самой России рассыпаться на множество смертельно враждебных регионов и территорий". Похоже, он сам работает над реализацией такого сценария.

Благодаря мобилизации он хотел добиться успеха на поле боя, но эта цель, которая могла бы улучшить настроения, не будет достигнута в ближайшие недели – это вызвало волну общественного возмущения. Которое пока не перерастет в большой протест, способный свергнуть нынешнюю власть, но после нескольких дней мобилизации свидетельствует о том, что нынешняя команда теряет легитимность дальнейшего правления.

Китайцы не допустят ядерной атаки

За развитием ситуации в России и на фронте пристально наблюдают китайцы, потому что для них это наука на случай, если бы решили пойти на Тайвань. Они поняли, что им нужно очень тщательно взвесить все за и против не только из-за жестких слов Байдена о военной обороне Тайваня США. Поражения России показывают, что демократический Давид не остается без шансов в противостоянии с автократическим Голиафом – боевой дух армии так же важен, как тип ее вооружения. А свежий российский опыт с призывом – попытка мобилизации подданных, даже под империалистическими лозунгами, в случае неудачи может быстро обернуться проблемой удержания режима у власти в собственной стране.

Китай также имеет решающее значение в ядерном сценарии. Для Пекина ядерная война является таким же кошмаром, как и для Запада. Россия же становится все более зависимой от Китая. И это они вместе с Америкой установят новый мировой порядок, медленно растущий из пыли войны в Украине.

Статья переведена из издания " Wyborcza "