Байден на Ближнем Востоке будет договариваться об оружии для Украины, - NYT
Президент США Джо Байден во время визита на Ближний Восток попытается найти там советское оружие для Украины
Об этом написало издание The New York Times.
Известно, что президент Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-то другой не может сказать, сколько это будет продолжаться. В какой-то момент, по признанию официальных лиц, запасы оружия в США и Европе иссякнут.
Отмечается, что президент США и его команда ищут долгосрочную стратегию по поставкам вооружения, в то время как перспектива урегулирования путем переговоров еще далека, а общественность начинает ощущать усталость от войны.
По некоторым оценкам, военная помощь Украине, принятая Конгрессом, будет продолжаться до второго квартала следующего года. Но вопрос в том, как надолго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов.
Американские чиновники призвали другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которыми украинцы более знакомы. Этот пункт включен в повестку Байдена во время его поездки на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, которые в прошлом были клиентами Москвы.
Кроме того, Джо Байден заявил, что во время поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.
Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках визита 13-16 июля.
- 30 июня Байден анонсировал помощь Украине на $800 млн. и прокомментировал возможные сроки завершения войны. "Больше артиллерии и боеприпасов, противоракетные радары, дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня, которые мы уже предоставили Украине, и больше HIMARS будет от других стран", - подчеркнул Байден.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное