Байден на Ближнем Востоке будет договариваться об оружии для Украины, - NYT

Об этом написало издание The New York Times.

Известно, что президент Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-то другой не может сказать, сколько это будет продолжаться. В какой-то момент, по признанию официальных лиц, запасы оружия в США и Европе иссякнут.

Отмечается, что президент США и его команда ищут долгосрочную стратегию по поставкам вооружения, в то время как перспектива урегулирования путем переговоров еще далека, а общественность начинает ощущать усталость от войны.

По некоторым оценкам, военная помощь Украине, принятая Конгрессом, будет продолжаться до второго квартала следующего года. Но вопрос в том, как надолго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов.

Американские чиновники призвали другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которыми украинцы более знакомы. Этот пункт включен в повестку Байдена во время его поездки на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, которые в прошлом были клиентами Москвы.

Кроме того, Джо Байден заявил, что во время поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.

Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках визита 13-16 июля.

30 июня Байден анонсировал помощь Украине на $800 млн. и прокомментировал возможные сроки завершения войны. "Больше артиллерии и боеприпасов, противоракетные радары, дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня, которые мы уже предоставили Украине, и больше HIMARS будет от других стран", - подчеркнул Байден.

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