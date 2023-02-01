Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna .

По информации издания, рассматривается вариант встречи Джо Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить мирный план из 10 пунктов.

Встреча Зеленского и Байдена может пройти в Жешуве или Варшаве. Ожидается, что присутствие украинского президента станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после начала вторжения России.

Дипломатический источник в Киеве сообщил польскому изданию, что президент Украины представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине. Он также вернется к теме гарантий безопасности Украины. Кроме США, странами-гарантами могут стать Канада, Турция, Великобритания, Израиль, Германия и Польша.

По данным DGP, документ будет содержать 10 пунктов. Он предусматривает признание территориальной целостности Украины в границах к незаконной аннексии Крыма в марте 2014 года. Новым элементом является отрицание так называемой линии разграничения до 24 февраля. Кроме того, в план войдут положения о ядерной безопасности по Запорожской АЭС и продовольственной безопасности. Речь идет об обмене пленными и возвращении из России депортированных украинских детей.

В план Зеленского также входит вопрос создания международного трибунала для рассмотрения военных преступлений, совершенных россиянами в Украине. Президент Украины в ООН также потребует новых гарантий безопасности для Украины в евроатлантических институциях. Как подчеркнул источник DGP, вопрос территориальных уступок не будет для Зеленского предметом обсуждения.

Джо Байден посетит Польшу в конце февраля. Не исключено, что это произойдет 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом возможность посещения президентом США Украины исключается.

21 декабря 2022 Зеленский и Байден провели встречу в Вашингтоне. Это был первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

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