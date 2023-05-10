Об этом информирует Kyodo .

Подчеркнув серьезность ситуации с переговорами о потолке госдолга, Байден заявил, что отмена поездки для участия в трехдневном саммите стран Большой семерки в Хиросиме 19 мая "возможна, но маловероятна".

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио пока не получало уведомлений от правительства США о возможном отсутствии Байдена на встрече.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство может остаться без денег уже 1 июня, если конгресс не предпримет необходимые меры как можно скорее, чтобы повысить или приостановить лимит в 31,4 триллиона долларов.