Байден может отказаться от поездки на саммит G7 из-за нерешенного вопроса повышения потолка госдолга США
Президент США Джо Байден заявил, что его планы посетить Японию на следующей неделе для участия в саммите стран Большой семерки остаются без изменений. Впрочем, он предполагает, что поездка может быть отменена, если не удастся достичь прогресса в переговорах с конгрессом, чтобы избежать дефолта федерального правительства
Об этом информирует Kyodo .
Подчеркнув серьезность ситуации с переговорами о потолке госдолга, Байден заявил, что отмена поездки для участия в трехдневном саммите стран Большой семерки в Хиросиме 19 мая "возможна, но маловероятна".
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио пока не получало уведомлений от правительства США о возможном отсутствии Байдена на встрече.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство может остаться без денег уже 1 июня, если конгресс не предпримет необходимые меры как можно скорее, чтобы повысить или приостановить лимит в 31,4 триллиона долларов.
- В начале мая стало известно , что США приближаются к долговому потолку. Это означает, что США выйдут на цифру максимально допустимого долга по закону и не смогут без законодательных изменений привлекать долговое финансирование. Это произойдет где-то в июне.
- Впоследствии министр финансов США заявила , что неспособность конгресса повысить лимит государственного долга в размере $31,4 трлн нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.
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