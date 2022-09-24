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Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

24 сентября, 2022 суббота
07:32
Мир

Президент США Джо Байден объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

"Прекращаю определение Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в меморандуме президента.

Статус основного союзника США вне НАТО был предоставлен Афганистану в 2012 году при президентстве Барака Обамы. В 2021 году США вывели войска из Афганистана, где к власти пришло движение "Талибан".

Статус основного союзника США за пределами НАТО имеют 19 стран. Среди них Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие.

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Афганистан
Джо Байден
Талибан
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США
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