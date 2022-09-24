Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Президент США Джо Байден объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .
"Прекращаю определение Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в меморандуме президента.
Статус основного союзника США вне НАТО был предоставлен Афганистану в 2012 году при президентстве Барака Обамы. В 2021 году США вывели войска из Афганистана, где к власти пришло движение "Талибан".
Статус основного союзника США за пределами НАТО имеют 19 стран. Среди них Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие.
- 7 июля Джо Байден объявил конгрессу о намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.
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