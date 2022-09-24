Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

"Прекращаю определение Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в меморандуме президента.

Статус основного союзника США вне НАТО был предоставлен Афганистану в 2012 году при президентстве Барака Обамы. В 2021 году США вывели войска из Афганистана, где к власти пришло движение "Талибан".

Статус основного союзника США за пределами НАТО имеют 19 стран. Среди них Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие.

7 июля Джо Байден объявил конгрессу о намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

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