Байден: ХАМАС нужно уничтожить, но должна быть палестинская власть и государство

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

На вопрос, должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, Байден ответил: "Да". В то же время он добавил, что нужно сохранить палестинскую власть.

"Нужен путь к палестинскому государству. Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США в течение десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – сказал президент США.

Он также добавил, что сейчас это не сделается, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и "Хезболлы".

По его мнению, после нападения ХАМАСа Израиль должен был решительно отреагировать. В то же время лидер США считает, что захват Израилем сектора Газы стал бы "большой ошибкой"

"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, что по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС - это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских. Я уверен - израильтяне сделают все что в их силах, чтобы избежать убийства невинных гражданских лиц", - подчеркнул Байден.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильским премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Элад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.