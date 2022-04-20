Об этом Джен Псаки заявила в эфире CNN.

"Мы, безусловно, видели эти вопли о помощи. Мы, безусловно, будем призывать российское правительство сделать правильные вещи, гарантировать безопасный проезд для любого гражданского населения или других лиц, желающих покинуть город (Мариуполь. - Ред.)", - сказала Псаки.

Отвечая на вопрос о том, как президент США Джо Байден реагирует на ужасающие фото, поступающие из Украины, пресс-секретарь Белого дома ответила, что он делает это так же, как и многие другие американцы.



"Президент изучает эти фото, как и многие американцы, с грустью или, знаете ли, страхом за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, находящихся в зоне риска", – сказала Псаки.



Она добавила, что "этот конфликт занимает много времени" президента США.



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