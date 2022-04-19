Байден инициировал срочный разговор с мировыми лидерами из-за наступления России в Украине

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Соединенные Штаты созывают 10 апреля совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии. Обсудят новое наступление России на Украину.

"Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель" – сообщает издание.

США посчитали силы российских кафиров на Востоке и Юге Украины и почти завершили перевод военной помощи на сумму 800 миллионов долларов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb