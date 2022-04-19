Байден инициировал срочный разговор с мировыми лидерами из-за наступления России в Украине
Президент США проведет во вторник, 19 апреля, совещание с другими главами государств по поводу нового наступления России на Украину
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Соединенные Штаты созывают 10 апреля совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии. Обсудят новое наступление России на Украину.
"Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель" – сообщает издание.
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