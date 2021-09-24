"Байден и Зеленский верны евроатлантической интеграции Украины": поверенная в делах США Квин заявила, что страны усилят военное сотрудничество

Об этом Квин сказала во время первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Видкрий Украӥну" сообщает сайт Киевского форума.



"Президент Зеленский и президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне повезло принять участие в этой встрече и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. И президент Байден, и президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции ", - сказала Квин.



Поверенная в делах США отметила, что две страны будут укреплять отношения с помощью таких инструментов как Комиссия по стратегическому партнерству и новое Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны.



"Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие агрессии России, борьба с коррупцией, содействие безопасности Черного моря, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность" - сказала Квин.



Дипломат напомнила, что США только в этом году выделили Украине $ 400 млн помощи в сфере безопасности, а с 2014 года эта помощь составила уже $ 2,5 млрд.



"Эта помощь способствует Украине преодолевать текущие и будущие вызовы и защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказала Кристина Квин.

Напомним, комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал предоставление Украине $ 300 млн военной помощи .