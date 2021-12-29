Байден и Зеленский в скором времени проведут телефонный разговор, - Белый дом
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут разговор по телефону в скором времени
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности США.
"Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются", – сообщил он.
Представитель Белого дома пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.
Ранее было объявлено, что в четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином.
"Думаю, оба президента считают, что существует подлинная ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в моменте кризиса, учитывая скопления войск России, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия", - заявил чиновник Советы национальной безопасности США.
- В четверг, 30 декабря, во время разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден потребует, чтобы РФ отвела свои войска от Украины.
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