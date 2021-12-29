Байден и Зеленский в скором времени проведут телефонный разговор, - Белый дом

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности США.

"Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются", – сообщил он.

Представитель Белого дома пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Ранее было объявлено, что в четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином.

"Думаю, оба президента считают, что существует подлинная ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в моменте кризиса, учитывая скопления войск России, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия", - заявил чиновник Советы национальной безопасности США.