Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Эта Двадцатка будет говорить о стратегии нового миропорядка, гарантиях безопасности и недопущении как глобальных ядерных войн, которые инициирует сейчас Путин, так и локальных. Поэтому, эти факторы уже будут висеть над членами G20, которые должны объединиться в решении вопроса, как далее выстраивать новый мир. Но модель по Украине должна быть приоритетной и передовой. И здесь как раз есть два лидера, Байден и Зеленский, которые должны стать инициаторами таких изменений, но в первую очередь важно провести значительную предварительную работу", - пояснил генерал.



Николай Маломуж отметил, если это удастся, то может быть смещен мощный формат переговорного процесса, который сможет перевести фазу войны на какую-то мирную стадию, освобождение территорий и другие гарантии.



"Такая модель требует большой работы не только Зеленского и Байдена, но и необходима единая позиция всех мировых лидеров за мир будущего мира по конкретной программе урегулирования ситуации в Украине. Такой формат сработает, и для этого нужны мощные усилия всех команд и лидеров в мире", - подчеркнул Маломуж.

6 октября президент США Джо Байден заявил , что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии.

7 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

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