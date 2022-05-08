Байден и Трюдо обязались оказывать постоянную экономическую, безопасную и гуманитарную поддержку Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом текущую ситуацию в Украине и дальнейшие шаги, которые Канада и США могут сделать для поддержки украинского правительства и народа
Об этом чиновники заявили во время разговора.
"Премьер-министр и президент отметили украинский народ за стойкое мужество перед лицом российской агрессии. Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, а также обязались оказывать постоянную экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины", - говорится. в отчете разговора.
Лидеры также согласились удвоить свои усилия для поддержания уязвимых слоев населения.
8 мая Трюдо, Байден и лидеры G7 проведут разговор с Президентом Зеленским.
- Напомним, канадские авиакомпании готовы организовать чартерные рейсы для беженцев из Украины, как только решать логистические проблемы. По данным издания, правительство Канады создало иммиграционные программы, чтобы помочь украинцам, которые хотят приехать в Канаду временно или навсегда.
- В рамках нового пакета безопасности помощи США отправят в Украину дополнительные артиллерийские боеприпасы , радары и другое необходимое оборудование.
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