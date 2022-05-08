Байден и Трюдо обязались оказывать постоянную экономическую, безопасную и гуманитарную поддержку Украине

Об этом чиновники заявили во время разговора.

"Премьер-министр и президент отметили украинский народ за стойкое мужество перед лицом российской агрессии. Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, а также обязались оказывать постоянную экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины", - говорится. в отчете разговора.



Лидеры также согласились удвоить свои усилия для поддержания уязвимых слоев населения.



8 мая Трюдо, Байден и лидеры G7 проведут разговор с Президентом Зеленским.

Напомним, канадские авиакомпании готовы организовать чартерные рейсы для беженцев из Украины, как только решать логистические проблемы. По данным издания, правительство Канады создало иммиграционные программы, чтобы помочь украинцам, которые хотят приехать в Канаду временно или навсегда.

В рамках нового пакета безопасности помощи США отправят в Украину дополнительные артиллерийские боеприпасы , радары и другое необходимое оборудование.

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