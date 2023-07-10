Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Лидеры рассмотрели подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе. Они подтвердили свою твердую поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессии России", - рассказали в администрации Байдена.

В то же время, как отмечено в заявлении представителя Даунинг-стрит, политики также обсудили контрнаступление ВСУ и подчеркнули "важность того, чтобы международные партнеры страны взяли на себя обязательства относительно ее долгосрочной обороны, оказания поддержки, необходимой Украине для победы в этой войне и обеспечения справедливого и продолжительного мира".

Сунак и Байден также согласились с необходимостью обеспечить Швеции "быстрый путь к полному вступлению в НАТО", цитирует CNN спикера Даунинг-стрит.

Заявление заканчивается словами, что оба лидера признают важность их дружбы и продолжение "тесного диалога, который они имели в течение нескольких месяцев".

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов сказал, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс.

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В тот же день Сейм Польши принял резолюцию про поддержку вступления Украины в НАТО.

10 июля стало известно, что в НАТО достигли консенсуса в вопросе отмены ПДЧ для Украины.