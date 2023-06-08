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Байден и Сунак в Вашингтоне заявили о "непреклонной поддержке" Украины

8 июня, 2023 четверг
23:59
Война с Россией

Два лидера заверили, что поддержка Украины будет продолжаться, несмотря на различные политические взгляды на это в странах, ведь именно США и Великобритания - страны, оказывающие наибольшую помощь Киеву

Об этом пишет CNN.

Президент США Джо Байден и его британский коллега, премьер-министр Риши Сунак, во время встречи в Вашингтоне заявили о своей "непреклонной поддержке" Украины и совместно осудили "жестокую агрессию" Москвы.

"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты вместе с более чем 50 партнерами оказали историческую помощь Украине в сфере безопасности. Я хочу поблагодарить премьер-министра за его сильное лидерство, оказание значительной помощи в сфере безопасности и обучение украинских военных, чтобы они могли эффективно использовать оборудование и боеприпасы, которые мы им вместе предоставили", - сказал Байден во время совместной пресс-конференции в Белом доме.

Сунак сказал, что Соединенное Королевство гордится своим вкладом в военные усилия Украины, включая танки, дальнобойное оружие и обучение солдат Киева. Но, продолжил он, самое лидерство и ресурсы США внесли "решающий вклад", который позволил Украине сдержать широкомасштабное нападение России.

Президент Джо Байден добавил, что, по его мнению, США будут иметь финансирование, необходимое для поддержки Украины против России столько, сколько потребуется.

Байден, отвечая на вопросы журналиста, сказал, что уверен в продолжении финансирования, несмотря на то, что существует скептицизм относительно объема и продолжительности помощи Киеву.

"Дело в том, что я прошу людей представить, что было бы, если бы мы не поддерживали Украину. Думаем ли мы, что Россия остановилась бы в Киеве? Как вы думаете, это все, что произошло? Я думаю, нет, и я думаю, подавляющее большинство моих коллег – даже критики – считают так же», - сказал он.

Премьер-министр Великобритании обещает разделить обузу с США.

Сунак отметил, что со своей стороны Великобритания гордится тем, что вносит второй по размеру вклад в оборону Украины после США.

"Нам повезло, что у нас есть инвестиции Америки в европейскую безопасность, но мы должны разделить бремя вместе с вами, поэтому расходы на оборону в Великобритании превышают 2% контрольного показателя НАТО", - продолжил он.

Он добавил, что "следует поощрять другие страны последовать примеру США и Великобритании, потому что наша безопасность является коллективной", - сказал Сунак.

  • Напомним, о запланированном визите Сунака в Вашингтон стало известно в конце апреля. Среди основных тем разговора: последствия Brexit и помощь Украине.
Джо Байден
США
помощь Украине
Великобритания
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