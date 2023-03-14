Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном по результатам встречи.

Отмечается, что лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе "вызовов, которые создает КНР, а также нашей совместной приверженности поддержанию мира и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе".

Кроме того, они отметили неизменную поддержку Украины в условиях текущей агрессии России. Байден и Сунак отметили важность продолжать оказание Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также принимать экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну.

Стороны рассмотрели и другие глобальные и двусторонние вопросы в сфере безопасности, экономики, торговли, экологии.

Также Джо Байден встретился и с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе. Они "подчеркнули свою готовность продолжать поддерживать народ Украины, защищающий себя от жестокой агрессии России".

Представители стран обсудили широкий круг вопросов, включая взаимодействие в формате AUKUS, региональную безопасность, противодействие вызовам со стороны Китая, а также другие проблемы регионального и глобального порядка.