Байден и Сунак обсудили продолжение поддержки Украины и вызовы, которые создает Китай
Лидер США Джо Байден и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего. Во время нее представители обсудили продолжение поддержки Украины и угрозы, создаваемые КНР
Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном по результатам встречи.
Отмечается, что лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе "вызовов, которые создает КНР, а также нашей совместной приверженности поддержанию мира и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе".
Кроме того, они отметили неизменную поддержку Украины в условиях текущей агрессии России. Байден и Сунак отметили важность продолжать оказание Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также принимать экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну.
Стороны рассмотрели и другие глобальные и двусторонние вопросы в сфере безопасности, экономики, торговли, экологии.
Также Джо Байден встретился и с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе. Они "подчеркнули свою готовность продолжать поддерживать народ Украины, защищающий себя от жестокой агрессии России".
Представители стран обсудили широкий круг вопросов, включая взаимодействие в формате AUKUS, региональную безопасность, противодействие вызовам со стороны Китая, а также другие проблемы регионального и глобального порядка.
- Ранее Bloomberg сообщал, что премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в США обсудит с Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом шаги по противодействию Китаю.
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