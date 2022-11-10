Об этом сообщает сайт Белого дома .

"Президент Байден встретится с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на Бали в Индонезии 14 ноября 2022", - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что лидеры США и Китая обсудят усилия по поддержке и углублению линий связи между их государствами и ответственному управлению конкуренцией.

Также речь пойдет о взаимодействии в вопросах, где интересы стран совпадают, в частности, в вопросе транснациональных вызовов, влияющих на международное сообщество.

Кроме того, оба лидера обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.

8 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки в онлайн-формате.

В тот же день президент Индонезии Джоко Видодо сообщил , что президент РФ Владимир Путин также примет участие в саммите дистанционно.

CNN сообщило , что от РФ на саммит G20 поедет глава МИД Сергей Лавров.

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