Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я оцениваю встречу президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина как важнейшее событие саммита G20. Все, что мы увидим дальше на этом саммите, будет лишь следствием встречи Байдена и Си Цзиньпина. Прозвучали вещи, которые очень неплохо звучат публично. В частности, что США и Китай не хотят повторения Холодной войны в будущем, однако конкуренция будет продолжаться между двумя странами", - пояснил Чалый.

Дипломат отметил важность заявления двух лидеров о недопустимости использования ядерного оружия

"США и Китай видят в будущем только двухполярный мир. Двухполярный мир, как они надеются, без войны. Их заявления вдохновляют. Хотя бы о том, что угрожать ядерным оружием нельзя, не говоря уже о его использовании. Очень интересно, что на это скажет Путин. Другими словами, сегодня на встрече Байдена и Си Цзиньпина была сформирована заявка на формирование нового двухполярного мира без России", – добавил он.

14 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин выступили со своими первыми заявлениями, посвященными двусторонней встрече на саммите лидеров G20.

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