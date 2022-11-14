Байден и Си Цзиньпин поставили точку. России нет места в двухполярном мире США и Китая, - дипломат Чалый
Дипломат Валерий Чалый считает, что на встрече Байдена и Си Цзиньпина была сформирована заявка на формирование нового двухполярного мира без России
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я оцениваю встречу президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина как важнейшее событие саммита G20. Все, что мы увидим дальше на этом саммите, будет лишь следствием встречи Байдена и Си Цзиньпина. Прозвучали вещи, которые очень неплохо звучат публично. В частности, что США и Китай не хотят повторения Холодной войны в будущем, однако конкуренция будет продолжаться между двумя странами", - пояснил Чалый.
Дипломат отметил важность заявления двух лидеров о недопустимости использования ядерного оружия
"США и Китай видят в будущем только двухполярный мир. Двухполярный мир, как они надеются, без войны. Их заявления вдохновляют. Хотя бы о том, что угрожать ядерным оружием нельзя, не говоря уже о его использовании. Очень интересно, что на это скажет Путин. Другими словами, сегодня на встрече Байдена и Си Цзиньпина была сформирована заявка на формирование нового двухполярного мира без России", – добавил он.
- 14 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин выступили со своими первыми заявлениями, посвященными двусторонней встрече на саммите лидеров G20.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное