Байден и Си Цзиньпин 18 марта обсудят войну в Украине
Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин планируют поговорить 18 марта, в частности, на тему войны россии против Украины
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Отмечается, что лидеры США и КНР пообщаются в пятницу, 18 марта.
"Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Лидеры двух стран обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Белый дом.
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