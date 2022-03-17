Байден и Си Цзиньпин 18 марта обсудят войну в Украине

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.



Отмечается, что лидеры США и КНР пообщаются в пятницу, 18 марта.



"Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Лидеры двух стран обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Белый дом.

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