Об этом пишет BBC.

"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку. Я бы сказал, что кроме военной поддержки, вы оказали украинцам и большую моральную поддержку", - заявил Байден.

Шольц заявил в ответ, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, происходящему от вторгшейся в Украину России, - сказал Шольц. времени".

Визит Шольца состоялся через несколько дней после того, как советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отправил танки Abrams в Украину только потому, что Шольц сделал это предварительным условием для отправки немецких Leopard 2.

Решение было принято Байденом вопреки рекомендациям его военных. Об этом Салливан рассказал телеканалу ABC News.

Берлин настаивал на том, чтобы Байден пришел к тому, что поставки "Абрамсов" необходимы и поэтому решение предоставить танки Украине было консенсусом.