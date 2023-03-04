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Главная война с Россией Байден и Шольц в Вашингтоне обсудили поддержку Украины

Байден и Шольц в Вашингтоне обсудили поддержку Украины

4 мартa, 2023 суббота
02:13
война с Россией Байден Шольц

Президент США Джо Байден в пятницу во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что Берлин и Вашингтон идут "нога в ногу" в поддержке Украины

Об этом пишет BBC.

"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку. Я бы сказал, что кроме военной поддержки, вы оказали украинцам и большую моральную поддержку", - заявил Байден.

Шольц заявил в ответ, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, происходящему от вторгшейся в Украину России, - сказал Шольц. времени".

Визит Шольца состоялся через несколько дней после того, как советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отправил танки Abrams в Украину только потому, что Шольц сделал это предварительным условием для отправки немецких Leopard 2.

Решение было принято Байденом вопреки рекомендациям его военных. Об этом Салливан рассказал телеканалу ABC News.

Берлин настаивал на том, чтобы Байден пришел к тому, что поставки "Абрамсов" необходимы и поэтому решение предоставить танки Украине было консенсусом.

  • Отметим, что украинские эксперты считают , что бундесканцлера вызывают в Белый дом на профилактическую беседу.
Джо Байден
помощь Украине
оружие для Украины
Олаф Шольц
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