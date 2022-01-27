Байден и Шольц проведут встречу 7 февраля
7 февраля состоится встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, на которой лидеры стран обсудят совместные усилия по сдерживанию российской агрессии в отношении Украины
Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.
"Президент Байден ожидает встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме 7 февраля 2022", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поездка Шольца в Вашингтон укрепит глубокие связи США и Германии. Лидеры стран планируют обсудить совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины.
Байден и Шольц обсудят продолжение сотрудничества по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19 и борьбу с угрозой изменения климата.
- Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о членстве в НАТО новых стран из Восточной Европы не стоит на повестке дня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное