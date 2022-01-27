Байден и Шольц проведут встречу 7 февраля

Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.



"Президент Байден ожидает встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме 7 февраля 2022", - говорится в сообщении.



Отмечается, что поездка Шольца в Вашингтон укрепит глубокие связи США и Германии. Лидеры стран планируют обсудить совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины.



Байден и Шольц обсудят продолжение сотрудничества по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19 и борьбу с угрозой изменения климата.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о членстве в НАТО новых стран из Восточной Европы не стоит на повестке дня.