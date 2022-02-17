Байден и Шольц призвали РФ сделать реальные шаги по отводу войск от Украины

Об этом сообщает DW.



После телефонного разговора президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Россию разрядить напряжение у границы с Украиной.



По словам спикера правительства Германии Штеффена Гебестрейта, лидеры двух стран считают, что ситуация в Украине "чрезвычайно серьезная", поскольку все еще существует риск российской военной агрессии. Они отметили, что существенного отвода российских войск от украинской границы не наблюдается.



"Россия должна сделать реальные шаги по деэскалации", - говорится в заявлении немецкой канцелярии.



Оба лидера приветствовали заявление президента России Владимира Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать и согласились, что важно выполнить Минские договоренности и достичь прогресса в переговорах в Нормандском формате.



Байден и Шольц также обсудили ужесточение восточного фланга НАТО в случае нового вторжения РФ в Украину.

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