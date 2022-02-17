Байден и Шольц призвали РФ сделать реальные шаги по отводу войск от Украины
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Россию снизить напряжение и сделать реальные шаги для деэскалации вокруг Украины, ведь заявления Москвы об отводе войск не подтверждаются данными разведки
Об этом сообщает DW.
После телефонного разговора президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Россию разрядить напряжение у границы с Украиной.
По словам спикера правительства Германии Штеффена Гебестрейта, лидеры двух стран считают, что ситуация в Украине "чрезвычайно серьезная", поскольку все еще существует риск российской военной агрессии. Они отметили, что существенного отвода российских войск от украинской границы не наблюдается.
"Россия должна сделать реальные шаги по деэскалации", - говорится в заявлении немецкой канцелярии.
Оба лидера приветствовали заявление президента России Владимира Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать и согласились, что важно выполнить Минские договоренности и достичь прогресса в переговорах в Нормандском формате.
Байден и Шольц также обсудили ужесточение восточного фланга НАТО в случае нового вторжения РФ в Украину.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций .
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
- Позже в Белом доме сообщили, что за последние дни количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.
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