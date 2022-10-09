Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что лидеры подчеркнули осуждение попыток России аннексировать территории Украины и готовность действовать для привлечения РФ к ответственности и безопасности и экономической поддержке Украины. Также говорили о ситуации на энергетическом рынке и обеспечении надежных и доступных по цене поставок. Затронули также вопросы поддержания стабильности на Западных Балканах.

Немецкая сторона отмечает, что разговор длился почти час и в центре внимания была подготовка к следующим встречам G7 и G20, где в том числе речь будет идти о дальнейшем реагировании на войну РФ против Украины и ее последствиях.

Кроме осуждения попыток аннексии, лидеры осудили эскалацию и разделяют оценку, что частичная мобилизация РФ – большая ошибка.

В Берлине подчеркнули, что отказ России прислушаться к международному сообществу и прекратить боевые действия ведет его к все большей международной изоляции.

"Шольц и Байден подчеркнули, что и дальше призывают Путина прекратить боевые действия и полностью вывести войска со всей территории Украины. США и Германия продолжат и дальше поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности и будут сохранять санкционное давление на Россию" говорится в сообщении.

Кроме того, Шольц и Байден осудили диверсии на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и подчеркнули, что умышленное повреждение критической инфраструктуры неприемлемо и на это будет объединена реакция.

4 октября Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн. Среди вооружений – HIMARS, артсистемы, боеприпасы и бронетехника. Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил готовность Штатов взимать серьезные расходы с любого лица, организации или страны, поддерживающей РФ.

9 октября СМИ сообщили, что Германия предоставит Украине зимнее оборудование на сумму €11 млн. В пакет военной помощи на сумму €11 млн войдет 100 тысяч зимних курток для военных, 100 палаток с подогревом, мобильные электрогенераторы и продуктовые пайки.

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