Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Очень важно, что Великобритания после брекзита – а надо помнить, какую роль в этом процессе играло ведение переговоров Берлин – Париж, а также Берлин и Вашингтон после отношений Меркель – Трамп, – возобновили свои тесные, конструктивные, деловые отношения: Берлин с Вашингтоном, а Париж с Лондоном. С точки зрения международных отношений можно сказать, что события, произошедшие с предоставлением Украине кандидатства на вступление в Евросоюз, и события на саммите Большой семерки - это переломный момент в формировании антикремлевской, антипутинской коалиции", - заметил Роман Бессмертный.

Политик добавил, что консолидация Джонсона с Макроном и Байдена с Шольцем уже должны определить судьбу Российской Федерации после войны с Украиной.

"Весь этот союз друзей Украины, эта антипутинская коалиция должна оформиться, определившись в вопросе судьбы России после войны. Нельзя переоценить те факты, которые произошли в рамках G7 даже с точки зрения общего заявления по поддержке Украины", - отметил Бессмертный.

25 июня президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

26 июня премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита Большой семерки согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент .

27 июня Белый дом обнародовал перечень новых санкций стран G7 против России .

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