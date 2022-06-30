Байден и Шольц, Джонсон и Макрон консолидировались против Путина, - дипломат Бессмертный
Роман Бессмертный считает, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон объединились против президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина
Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Очень важно, что Великобритания после брекзита – а надо помнить, какую роль в этом процессе играло ведение переговоров Берлин – Париж, а также Берлин и Вашингтон после отношений Меркель – Трамп, – возобновили свои тесные, конструктивные, деловые отношения: Берлин с Вашингтоном, а Париж с Лондоном. С точки зрения международных отношений можно сказать, что события, произошедшие с предоставлением Украине кандидатства на вступление в Евросоюз, и события на саммите Большой семерки - это переломный момент в формировании антикремлевской, антипутинской коалиции", - заметил Роман Бессмертный.
Политик добавил, что консолидация Джонсона с Макроном и Байдена с Шольцем уже должны определить судьбу Российской Федерации после войны с Украиной.
"Весь этот союз друзей Украины, эта антипутинская коалиция должна оформиться, определившись в вопросе судьбы России после войны. Нельзя переоценить те факты, которые произошли в рамках G7 даже с точки зрения общего заявления по поддержке Украины", - отметил Бессмертный.
- 25 июня президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
- 26 июня премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита Большой семерки согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент .
- 27 июня Белый дом обнародовал перечень новых санкций стран G7 против России .
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