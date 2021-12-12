Байден и Путин проведут по видеосвязи еще один разговор об Украине, - Кремль

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1".

По его словам, Путин и Байден поговорят еще раз после того, как их доверенные представители "проработают тему напряженности", возникшую вокруг Украины из-за накопления войск России на границе.

"Президенты договорились, что после того, как вот эти доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, возможно, задействовав этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал Песков.