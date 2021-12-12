Байден и Путин проведут по видеосвязи еще один разговор об Украине, - Кремль
Глава Белого дома Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще один разговор по видеосвязи из-за напряженности вокруг Украины
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1".
По его словам, Путин и Байден поговорят еще раз после того, как их доверенные представители "проработают тему напряженности", возникшую вокруг Украины из-за накопления войск России на границе.
"Президенты договорились, что после того, как вот эти доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, возможно, задействовав этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал Песков.
- Напомним, 12 декабря Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Джо Байден заявил российскому президенту Владимиру Путину, что если Россия попытается пойти войной против Украины по новым направлениям, то "будет финансово изолирована" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное