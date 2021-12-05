Байден и Путин обсудят Украину во вторник

Лидеры обеих стран, в частности, обсудят напряженную ситуацию на границе России с Украиной, передает Reuters.



"Байден подчеркнет обеспокоенность США по поводу российской военной деятельности на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила представитель Белого дома Джен Псаки.



По ее словам, другие темы разговора будут включать "стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы".



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Стороны также будут обсуждать двусторонние связи и реализацию договоренностей, достигнутых на их саммите в Женеве в июне, сообщили в Кремле.



"Разговор действительно состоится во вторник", - сказал Reuters спикер Кремля Дмитрий Песков.



"Двусторонние отношения, конечно, Украина и реализация договоренностей, достигнутых в Женеве, являются основными пунктами повестки дня", - отметил он.



Точное время вызова не разглашается.

Напомним, в Украине в социальных сетях запустили флешмоб #УкраинцыБудутСопротивляться с предупреждением о последствиях российской агрессии против нашего государства.





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