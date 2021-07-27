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Байден и премьер Ирака подписали соглашение о прекращении боевой миссии США в стране: войска не выведут

27 июля, 2021 вторник
18:13
Мир

США и Ирак достигли договоренности относительно неучастия американского контингента в боевых миссиях на территории страны

Об этом рассказывает Reuters.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими в понедельник, 26 июля, подписали соглашение, которое официально прекращает боевую миссию США в Ираке до конца 2021 года. Впрочем, соглашение предусматривает, что американские войска все еще будут действовать в Ираке в качестве инструкторов.

Премьер-министр Ирака Кадхими сталкивается с усилением давления со стороны проиранских партий и военизированных группировок, выступающих против американского военного присутствия в стране.

Байден и Кадхими встретились в Овальном кабинете для проведения первых очных переговоров в рамках стратегического диалога между США и Ираком.

"Наша роль в Ираке будет... быть доступными, продолжать учить, тренировать, помогать и поддерживать в войне с Исламским государством, если такая необходимость возникнет, но мы не собираемся выполнять боевые задачи уже до конца этого года", - сказал Байден журналистам во время встречи с Кадхими.

Контингент США в Ираке насчитывает 2,5 тыс. американских военных, которые сосредоточены на противодействии остаткам "Исламского государства". Роль США в Ираке полностью будет сведена к обучению и консультированию иракских военных.

  • Напомним, после ухода войск США из Афганистана большинство территорий страны захватили талибы
  • В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска из ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
  • 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
  • В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау. Именно группировки заявляет о контроле 85% территории страны.
  • 14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном.
Ирак
Джо Байден
Исламское государство
военные инструкторы
США
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