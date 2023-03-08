Байден и Макрон обсудили войну в Украине и вызовы, связанные с Китаем
Глава Белого дома Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины и вызовы, связанные с Китаем
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .
В администрации Байдена проинформировали, что оба лидера обсудили свою поддержку Украине и подтвердили обязательство продолжать оказывать Киеву помощь и заставлять Россию платить за ее агрессию.
Байден и Макрон также обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по преодолению вызовов, бросаемых КНР международному порядку.
Кроме того, президенты США и Франции разговаривали о координации в процессе ускорения перехода к чистой энергетике.
- 25 февраля Эмманюэль Макрон заявил, что в апреле планирует посетить Китай .
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