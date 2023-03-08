Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

В администрации Байдена проинформировали, что оба лидера обсудили свою поддержку Украине и подтвердили обязательство продолжать оказывать Киеву помощь и заставлять Россию платить за ее агрессию.

Байден и Макрон также обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по преодолению вызовов, бросаемых КНР международному порядку.

Кроме того, президенты США и Франции разговаривали о координации в процессе ускорения перехода к чистой энергетике.