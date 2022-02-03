Байден и Макрон обсудили наращивание Россией войск у границы Украины и санкции в случае дальнейшей агрессии
Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили агрессию РФ в отношении Украины и координацию в наложении санкций на Россию в случае дальнейшего вторжения на украинскую территорию
Об этом сообщает Белый дом.
"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в заявлении.
Джо Байден и Эмманюэль Макрон договорились поддерживать контакт по вопросу российской агрессии против Украины, а также консультироваться с партнерами из НАТО и ЕС.
"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС относительно нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", - рассказали в Белом доме.
- Напомним, Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским на фоне возможного вторжения РФ в Украину.
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