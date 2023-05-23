"Вопрос о дефолте не стоит": Байден и Маккарти положительно оценили переговоры по госдолгу США
Президент США Джо Байден оценил переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти о повышении лимита госдолга США как "оптимистические"
Об этом сообщает Reuters.
Президент-демократ и главный республиканец в конгрессе провели переговоры в понедельник, 22 мая. На пресс-конференции после них, они "не подавали никаких признаков" того, что им не удастся прийти к консенсусу.
"Я думаю, мы договоримся. Мы с Байденом будем вести переговоры каждый день, пока не придем к соглашению", - сказал спикер Палаты представителей.
С оптимистичным заявлением по итогам переговоров о повышении потолка госдолга по лидеру республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти выступил и президент Байден, сообщает BBC.
"Мы еще раз подчеркнули, что вопрос о дефолте не стоит, и единственный вариант действий для нас – это переговоры с благими намерениями и двухпартийное соглашение", - говорится в заявлении Байдена.
Если демократы, контролирующие Белый дом и сенат, и республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, не договорятся до июня, то власти США не смогут платить по своим счетам и долгам и могут впервые в своей истории объявить дефолт, что, по словам руководителя Минфин Джанет Йеллен может привести к невиданной экономической и финансовой катастрофе – к тому же не только для США.
Потолок госдолга в США уже составляет астрономические 31,4 триллиона долларов.
Байден и Маккарти начали переговоры в начале мая. Республиканцы хотят добиться от администрации Байдена сокращения расходов, а Белый дом хотел бы провести решение о повышении лимита заимствований без предварительных условий.
- Напомним, эксперты заявляют , что обе партии в США поняли, что дефолт – это не вариант.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное