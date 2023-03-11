Байден и фон дер Ляйен в Белом доме обсудили помощь Украины и сдерживание РФ
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Белом доме обсудили дальнейшую поддержку и оказание помощи Украине и противодействие РФ
Об этом в Twiter сообщила глава Еврокомиссии.
Стороны договорили продолжать поддерживать Украину и "снижать способность России вести войну".
Также Штаты и ЕС усиливают соблюдение общих санкций против России, чтобы "предотвратить уклонение и обход".
"Мы должны нарушить маршруты поставок, которые продолжают питать российскую военную машину, и наложить санкции на причастных к этому", - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Оба лидера в ходе встречи заявили, что США и Евросоюз пообещали Украине "безопасную, экономическую и гуманитарную поддержку" столько, сколько ей нужно, пишет CNN.
"Мы по-прежнему привержены предоставлению и мобилизации международной поддержки, в том числе со стороны частного сектора, для обеспечения экономической стабильности Украины", - говорится в совместном заявлении Байдена и фон дер Ляйен.
Лидеры очертили инициативы, направленные на помощь Украине в восстановлении, и отметили усилия, включая санкции, для "дальнейшего ослабления способности России вести незаконную войну и ее военно-промышленную систему", - говорится в заявлении.
"Путин думал, что разделит нас, но мы едины больше, чем когда-либо. Мы едины в нашей непреклонной поддержке Украины столько, сколько нужно", - отмечается в общем заявлении по итогам встречи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное