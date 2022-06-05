Об этом сообщает CNN .

Супруги Байденов были эвакуированы из их дома в городке Рехобот-Бич, где они проводили уик-энд. После того как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство, семью перевели в безопасное место.

"Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство... были приняты меры предосторожности. Никакой угрозы президенту или его семье нет", - сообщил представитель Белого дома.

Самолет по ошибке вошел в ограниченное воздушное пространство у пляжного дома Байденов.

"Сегодня около 13:00 частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство над Рехоботом, штат Делавер, после ошибочного проникновения в охраняемую зону. Самолет был немедленно выведен из ограниченного воздушного пространства. Секретная служба США проведет беседу с пилотом", - заявил представитель ведомства Энтони Гулье .

Президент США и первая леди уже вернулись в свою резиденцию. Пресс о происшествии передали почти через час после инцидента.

3 июня Байден прокомментировал возможность территориальных уступок Украины.

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