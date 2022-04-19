Байден и Джонсон пообещали передать Украине больше артиллерии

Об этом заявили лидеры государства Джо Байден и Борис Джонсон .

Джонсон рассказал депутатам парламента о встрече с Владимиром Зеленским: "Я заверил его в непримиримой решимости Великобритании присоединиться к нашим союзникам и дать храбрым людям необходимое оружие, чтобы защищаться".

По его словам, это очень важно, потому что Путин начал наступление на Донбассе.

"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им предоставим", – сказал он.

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Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, планируют ли США послать больше артиллерии в Украину.