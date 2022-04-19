Байден и Джонсон пообещали передать Украине больше артиллерии
США и Великобритания направят больше артиллерии в Украину
Об этом заявили лидеры государства Джо Байден и Борис Джонсон .
Джонсон рассказал депутатам парламента о встрече с Владимиром Зеленским: "Я заверил его в непримиримой решимости Великобритании присоединиться к нашим союзникам и дать храбрым людям необходимое оружие, чтобы защищаться".
По его словам, это очень важно, потому что Путин начал наступление на Донбассе.
"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им предоставим", – сказал он.Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, планируют ли США послать больше артиллерии в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное