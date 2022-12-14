Сегодня стоит напомнить для начала один красноречивый факт относительно Байдена 7-летней давности – его позорное выступление в Верховной Раде Украины 8 декабря 2015 года уже после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии Москвы против Украины в 2014 г. Его справедливо можно было бы назвать Chicken Kyiv speech-2, ведь, по-моему, стратегический провал этого выступления Байдена соизмерим с позором перед Украиной и миром президента Буша-старшего, когда менее чем за месяц до провозглашения независимости Украины 1 августа 1991 г. он выступил в Киеве в Верховной Раде с печально известной "куриной" речью (Chicken Kiev speech), агитируя украинцев за сохранение СССР и против "смертоносного национализма".

Ведь, как признавали американцы, президент Буш-старший опасался распада ядерной сверхдержавы СССР. Однако распад ядерной империи это не остановило, и это очевидный урок того, что объективный ход истории и стремление украинцев к независимости не остановят никакие страхи "устрашающих" политических актеров, даже таких влиятельных, как президент США.

8 декабря 2015 года ответственный у президента Обамы за украинское направление вице-президент Байден в своем пространном 35-минутном выступлении в украинском парламенте ни словом не упомянул ни о данных на высшем межгосударственном уровне гарантиях безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, ни о поставках современного американского вооружения для самообороны Украины во исполнение предоставленных гарантий.

Тогда, в 2015 году, ответственный у президента Обамы за украинское направление вице-президент Байден в своем пространном 35-минутном выступлении в украинском парламенте ни словом не упомянул ни о беспрецедентном ядерном разоружении Украины под давлением США, ни о данных на высшем межгосударственном уровне гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины, ни хотя бы о поставках современного американского оружия для самообороны Украины для выполнения данных гарантий.

За более чем 30-летнюю историю украинско-американских отношений Будапештский меморандум – это единственный документ, подписанный на высшем уровне президентом США. Но подпись самого мощного в мире должностного лица, да еще однопартийца Обамы и Байдена – президента-демократа Клинтона, ничего, в конце концов, для них не значила.

Поэтому единственная мировая сверхдержава, как оказалось, может полностью пренебречь легитимностью и значением подписи своего государственного лидера, как это сделала в 2014–16 годах администрация Обамы и, в частности, вице-президент Байден в своей речи в Верховной Раде Украины.

Как присутствующий в зале народный депутат, я даже не встал и не аплодировал в знак протеста после окончания цинично-менторского выступления Байдена в Раде, как и некоторые мои коллеги.

Изменилось ли отношение Байдена к вопросу безопасности Украины после избрания президентом США и особенно после начала полномасштабного варварского нашествия соседней орды? По моему убеждению, если и изменилось, то не принципиально.

Администрация президента Байдена осуществляет ограниченную военную поддержку Украины в рамках доктрины "управления эскалацией" (escalation management) и стратегической неопределенности конечных результатов войны.

Президент Байден и его администрация на самом деле осуществляют ограниченную военную поддержку Украины в рамках доктрины "управления эскалацией" (escalation management) и стратегической неопределенности конечных результатов войны.

Администрация Байдена, похоже, стремится "не допустить поражения" Украины, в какой-то мере истощить Россию и ослабить ее, а затем завершить войну "дипломатическим решением" на базе "приемлемых" для Украины "компромиссов".

А также сохранить Москву как своего потенциального международного партнера на будущее, не исключено, за счет национальных интересов, стратегической безопасности и территориальной целостности Украины.

В приемлемости, рациональности и целесообразности компромиссного "дипломатического решения", а на самом деле несправедливых и позорных уступок имперскому агрессору окровавленных и истощенных украинцев публично и закулисно упорно будут убеждать мягким и не очень способом.

Составляющими такой политики команды Байдена, по-моему, являются:

– предложение вывезти государственное руководство Украины в начале агрессии;

– отказ реализовать любые механизмы "закрытого неба" над Украиной;

– крайне ограниченный по технологическим возможностям и количеству ассортимент вооружений в военной поддержке Украины;

– ручной режим "капельной" военной помощи с крайне выборочным удовлетворением запросов ВСУ по видам и объемам оружия;

– нескрываемый саботаж закона о ленд-лизе, который должен процедурно (а не в ручном режиме, по воле чиновников администрации Байдена) обеспечить систематические поставки согласованной с украинцами номенклатуры и объемов вооружений;

– запрет использования американского вооружения для ударов по военным целям на территории России и даже тайная модификация переданных современных вооружений с уменьшением диапазона их боевых возможностей;

– отказ в предоставлении критически важных современных типов вооружения, способных радикально изменить ход войны и ускорить ее завершение победой Украины (системы ПВО типа "Патриот", ракеты малой и средней дальности, самолеты F-16 и т.п., боевые вертолеты и танки производства США);

– ограниченность и относительная слабость экономических санкций, оказывающих минимальное влияние на экономику России (незначительное падение всего 3–4% ВВП в 2022 г.) и ее способность финансировать войну против Украины;

– систематические сигналы властям Украины со стороны ведущих членов команды Байдена о целесообразности "дипломатического решения" на базе переговоров с Кремлем, в частности со стороны советника по нацбезопасности Салливана, генерала Милли, госсекретаря Блинкена, помощницы госсекретаря Нуланд и т.п.;

– поддержка отдельными членами команды Байдена скрытых контактов с одиозным окружением Путина за спиной Украины;

– отказ Байдена имплементировать решение-рекомендацию конгресса о признании России государством-спонсором международного терроризма;

– педалирование тематики, в частности лично Байденом, возрастания угрозы ядерной войны или применения тактического ядерного оружия, запугивающего американцев и формирующего общественный запрос на "деэскалацию" и окончание войны не на базе победы над злом, международного права, справедливости и наказания за преступления, а на базе "компромиссов", "переговоров" и "дипломатического решения";

– изъятие "Крымской декларации", провозглашенной предыдущей администрацией, с обязательством США никогда не признавать изменения территории Украины – аннексии Крыма, с сайтов Белого дома и Посольства США в Украине – намек на Крым как один из возможных "компромиссов".

Составляющие политики "управления эскалацией" и стратегической неопределенности потенциально несовместимы с национальными интересами Украины и стремлениями украинцев закончить войну на основе победы над злом, международного права, справедливости и наказания за преступления, а не на базе "компромиссов", "переговоров" и "дипломатического решения" ".

Существуют также и другие признаки и составляющие политики "управления эскалацией" и стратегической неопределенности со стороны команды Байдена, что потенциально несовместимо с национальными интересами Украины и стремлениями украинцев.

Поэтому мы должны не впадать в заблуждение, трезво оценивать наших союзников, действовать рационально и выжимать из партнеров все, что сможем, всеми возможными способами и несмотря на все препятствия.

Вызов перед украинцами – жизнь или смерть. Наш дух, воля, победа, ум, сердца и руки – единственный настоящий залог нашего выживания и Украинской Победы.

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Об авторе: Виктор Вовк – вице-президент Украинской ассоциации Римского клуба, физик, народный депутат Украины VIII созыва, в прошлом член ПАСЕ и ОБСЕ.

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