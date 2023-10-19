Байден готовит обращение к народу по поводу реакции США на войну в Украине и Израиле
Президент США Джо Байден завтра обратится к американцам, чтобы обсудить войны в Украине и Израиле
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер завтра обратится в нацию, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.
Эта речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киеву).
- Утром 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.
- Байден анонсировал выделение $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу и предостерег ХАМАС от ее кражи.
- Он также на этой неделе планирует обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.
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