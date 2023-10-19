Байден готовит обращение к народу по поводу реакции США на войну в Украине и Израиле

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер завтра обратится в нацию, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.

Эта речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киеву).