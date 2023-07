На таких темах акцентируют международные издания на утро 13 июля.

НАТО будет противостоять российской агрессии столько, сколько потребуется

Фото: Reuters

В фокусе международных СМИ анализ того, как изменится НАТО после саммита в Вильнюсе и закончится ли война между Украиной и Россией? В The New York Times обратили внимание на слова президента США Джо Байдена, пообещавшего, что Альянс будет противостоять российской агрессии столько, сколько потребуется. Байден сравнил борьбу за изгнание России из Украины с борьбой за свободу в Европе времен холодной войны и пообещал, что американцы не будут сомневаться независимо от того, сколько будет продолжаться война.

"Путин все еще ошибочно верит, что он может пережить Украину", - сказал Байден, описывая российского лидера как человека, совершившего огромную стратегическую ошибку, вторгнувшись в соседнюю страну. "После всего этого времени Путин все еще сомневается в нашей стойкости. Он делает плохую ставку".

Эта речь в Вильнюсском университете произошла после ряда важных побед Байдена как фактического лидера НАТО. Ведь саммит согласовал все, что США хотели. В частности, Байден смог склонить президента Турции к тому, чтобы согласовать вступление Швеции в Альянс, а также отменил попытку Украины при поддержке Польши и нескольких стран Балтии дать точный график официального вступления Киева в НАТО.

В The Washington Post отметили , что Соединенные Штаты, безусловно, являются крупнейшей военной поддержкой Киева. Но Байден сталкивается с сложным вызовом в сохранении трансатлантического Альянса, поскольку другие страны все активнее продвигают планы помощи Украине и спешат преодолеть границы, которые, по мнению Белого дома, могут спровоцировать эскалацию России.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США не уставать от тяжелой борьбы Украины с Россией, заявив CNN, что победа над Москвой обязательна.

Интересно высказались об итогах саммита НАТО журналисты BBC, написав, что президент Украины Владимир Зеленский может быть или не фанатом Rolling Stones, но после этого саммита НАТО он, "пожалуй, знаком с их песней You Can't Always Get What You Want (Ты не всегда можешь получить то, что хочешь)". Имея в виду, что украинцам не удалось получить желаемое – членство в НАТО точно определенным способом.

Балтийское море теперь является озером НАТО

Фото: Flickr

В Politico написали статью с красноречивым названием: "Извините, Россия, Балтийское море теперь озеро НАТО". Расширение Североатлантического союза создает большие проблемы для России.

"Возрождающееся НАТО намерено укрепить контроль над Балтийским морем, усложняя жизненно важный транзитный путь для военно-морского флота Владимира Путина на заднем дворе России", - отмечают в Politico.

На этой неделе саммит Североатлантического союза в Вильнюсе стал первым для Финляндии членом НАТО, а во время саммита Турция согласилась поддержать заявку Швеции на присоединение, тем самым прокладывая путь к стратегическим изменениям в регионе, где когда-то доминировала Москва.

"Швеция и Финляндия делают НАТО гораздо более согласованным географически. Балтийское море становится озером НАТО, что в целом полезно, также из-за роста значения Арктики", - сказала Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Также в Politico проанализировали , есть ли у Турции попытка обменять заявку Швеции на членство в НАТО в ЕС шансы? Эксперты отмечают, что нет, но лидеры ЕС снова настроены на сотрудничество с Турцией.

"ЕС знает, что должен работать с Турцией, жизненно важным соседом и мостом в Россию, Азию и Ближний Восток. И пока вопрос о членстве не рассматривается, официальные лица рассматривают, где они могли бы больше сотрудничать с Турцией. Если из этого что-то получится, это победа Эрдогана", – констатируют журналисты.