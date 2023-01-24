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Байден готов отправить танки Abrams в Украину, - СМИ

24 января, 2023 вторник
17:51
Мир

Президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды". Украина должна иметь больше возможностей защищаться от РФ

Об этом неназванный высокопоставленный чиновник министерства обороны США заявил "Sky News Arabia" 24 января.

"Встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берлине не отражает прогресса", - сказал собеседник издания и высказал предположение, что Германия может ввести санкции "против любой страны, в частности Польши, если она предоставит Leopard без одобрения министерства обороны Германии".

По словам чиновника, президент Джо Байден готов отправить около 10 танков Abrams, тогда как "Киеву нужно 500 танков, чтобы противостоять тому, к чему готовится президент России Владимир Путин".

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Байден склоняется к отправке "значительного количества" танков Abrams M1 в Украину. По данным издания, о поставках может быть объявлено уже на этой неделе.

Отмечается, что предоставление M1 Abrams станет частью более "широкой дипломатической договоренности" с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

  • Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".

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