Байден готов обеспечить Вьетнам оружием для защиты от Китая, - Reuters

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных официальных лиц.

В рамках партнерства между Вашингтоном и Ханоем пакет военной помощи может быть сформирован в течение следующего года, так как Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море. Соглашение находится на ранних стадиях, поэтому точные условия неизвестны и могут не состояться, но это было главной темой вьетнамско-американских переговоров в последние месяцы, сообщил анонимно официальный источник.

Другой официальный источник рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность структурирования специальных условий финансирования вооружения Вьетнама, что позволило бы ему избавиться от зависимости от дешевого российского оружия. Представители Белого дома и МИД Вьетнама не ответили на запросы о комментариях.

Оружейное соглашение между США и Вьетнамом настораживает Китай, территориальный спор с которым обостряется в Южно-Китайском море.

Администрация Байдена ставит своей целью сбалансирование геополитической конкуренции с Китаем, в том числе в Тихом океане. Но война в Украине усугубила давние отношения Ханоя с Москвой, усложнив поставки запчастей для российского оружия. Однако Вьетнам активно ведет переговоры с Москвой по новому соглашению о поставках оружия, которое может повлечь за собой санкции США.