Байден готов к переговорам с Путиным, если РФ изъявит желание закончить войну в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если бы тот выявил интерес окончить войну в Украине
Об этом Байден сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует "Радио Свобода".
Как пишет Reuters, отметил, что вел бы такие переговоры в консультациях с союзниками по НАТО. Однако разговор с Путиным пока не стоит в его повестке.
После завершения встречи Байден и Макрон опубликовали заявление, в котором отмечается, что лидеры двух стран решительно осуждают "противозаконную агрессивную войну России против Украины" и "подчеркивают, что умышленное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре является военными преступлениями, виновные в которых должны быть привлеченными к ответственности", - передает Голос Америки.
На пресс-конференции Макрон пообещал не требовать от Украины, чтобы та шла на компромиссы, к которым она не готова, цитирует его Agence France-Presse.
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