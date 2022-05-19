Байден: Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО, с нетерпением жду возможности назвать их членами Альянса
Сегодня, 19 мая, в Белом доме лидеры Швеции и Финляндии встретились с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить усиление североатлантического альянса
Об этом на пресс-конференции сказал президент США Джо Байден .
Президент США подчеркнул, что Швеция и Финляндия уже давно сотрудничают с американскими силами в Афганистане, Ираке, Косово. Также сейчас они помогают Украине от российского вторжения.
"Две суверенные страны приняли такое решение для того, чтобы решить вопрос своей безопасности.
Решение Швеции и Финляндии, которое они сделали, свидетельствует о важности этого обязательства, о будущем, о решимости защиты наших ценностей в мире", – сказал Джо Байден.
Байден поддержал заявление Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО и подчеркнул, что эти страны усилят Альянс. Кроме того, они уже давно являются партнерами в защите прав человека, вопросах изменения климата, продовольственной безопасности и развития.
"Швеция и Финляндия имеют мощные демократические установки, мощное войско и прозрачную экономику. А также мощное ощущение, что правильно. Они выполняют все требования НАТО, превосходят даже некоторые. И сейчас присоединение двух союзников на севере Альянса укрепит нашу безопасность", - добавил президент. США.
- 13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. На следующий день советник президента Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию Турции: "Мы не закрываем дверь".
- 16 мая президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что будет просить постоянного представителя Хорватии при НАТО голосовать против принятия Финляндии и Швеции в Альянс.
- Политолог Рамис Юнус считает, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является политической сегрегацией и двойными стандартами по Украине и Грузии, которых в Альянс брать не хотят.
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