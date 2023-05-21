Байден еще не определился, непосредственно ли США передадут Украине F-16 или это сделают партнеры, - Салливан
США поддерживают международное сотрудничество по обучению украинских пилотов на современных истребителях F-16, однако там еще не определились, отправят ли эти самолеты непосредственно США в Украину
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Politico.
"Я думаю, что, учитывая количество [F-16], которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и тот факт, что исходя из денег, предоставленных нам Конгрессом, есть так много других приоритетов для систем, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороне, но президент не принял окончательного решения", - сказал Салливан в воскресенье в эфире CNN "State of the Union", отвечая на вопрос, отправят ли США самолет непосредственно в Украину.
По словам Салливана, истребители не являются "критически важными" для ожидаемого контрнаступления украинских военных, однако ситуация меняется.
"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы обеспечить своевременно и в полном объеме все, что нужно Украине для начала этого контрнаступления", - сказал советник.
Он добавил, что США теперь могут надеяться на долгосрочную способность Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. А истребители четвёртого поколения, западные истребители, F-16 имеют отношение к этой борьбе.
- Президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года .
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