Байден эмоционально отреагировал на победу США над Ираном на ЧМ-2022 по футболу
Президент США Джо Байден поздравил сборную США с победой над Ираном, которая вывела команду в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Видео обнародовано сборной США в Twitter.
После победы США над Ираном со счетом 1:0 Байден во время пресс-конференции, не сдерживая эмоций, воскликнул: "США, США!"
"Это большая игра, ребята. Когда я разговаривал с тренером и игроками, я сказал: вы можете это сделать! И они сделали это. Бог их любит", – сказал Байден.
"Мы сделали это, Джо", – прокомментировала ролик сборная США в twitter.
3 декабря в 1/8 финала сборная США встретится с Нидерландами.
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29 ноября в 3-м туре чемпионата мира Англия победила Уэльс , США одолели Иран, Нидерланды – Катар, а Сенегал – Эквадор.
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