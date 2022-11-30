Видео обнародовано сборной США в Twitter.

После победы США над Ираном со счетом 1:0 Байден во время пресс-конференции, не сдерживая эмоций, воскликнул: "США, США!"

"Это большая игра, ребята. Когда я разговаривал с тренером и игроками, я сказал: вы можете это сделать! И они сделали это. Бог их любит", – сказал Байден.

"Мы сделали это, Джо", – прокомментировала ролик сборная США в twitter.

3 декабря в 1/8 финала сборная США встретится с Нидерландами.

29 ноября в 3-м туре чемпионата мира Англия победила Уэльс , США одолели Иран, Нидерланды – Катар, а Сенегал – Эквадор.

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