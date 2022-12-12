Байден: Экономика США может опередить Китай по уровню роста впервые с 1976 года
Темпы уровня экономического роста Америки в 2022 году могут впервые превысить динамику экономики Китая
Об этом в twitter написал президент США Джо Байден.
Со ссылкой на независимых экспертов, он отметил, что в этом году экономика США может расти быстрее, чем экономика Китая.
"Такого не было с 1976 года", – добавил Байден.
В мае подобный прогноз сделали аналитики Bloomberg. Они связали такую динамику с COVID-ограничениями в Китае, снижением розничных продаж и промышленного производства, из-за чего произойдет "смена ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне".
Эксперты отмечали, что вторая по величине экономика мира вырастет всего на 2%. Для сравнения, валовой внутренний продукт США должен вырасти на 2,8%.
- 26 ноября в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Уже 7 декабря Китай ослабил ограничения по борьбе с COVID-19 на фоне протестов.
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