Байден – Дуде: "Статья 5 является для нас священным долгом. Можете на нас рассчитывать"

После их беседы состоялась конференция, на которой главы государств поблагодарили друг друга за сотрудничество. Президент Польши говорил о процветании польско-американских отношений, а Байден заверил, что "статья 5 (Устав НАТО, - ред.) является священным долгом" для США. Об этом со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza передает Еспресо.TV .



Статья 5 Устава Североатлантического альянса обязывает стран-членов этого международного военно-политического блока сообща выступать в защиту той из стран-членов НАТО, которая подвергается нападению извне.



"25 лет назад, когда я выступал в Варшавском университете, после того, как мы приложили усилия для вступления Польши в НАТО, я начал со слов "За нашу и вашу свободу". Я сказал это тогда, я говорю это сейчас. Самое главное, что заставляет нас стоять вместе - это ценности. Свобода, свобода печати, возможность действовать прозрачно, предоставление права голоса гражданам", - отметил Байден.



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Как он сообщил, во время сегодняшнего разговора тет-а-тет с Дудой были затронуты многие темы, в частности, способность Америки соответствовать ожиданиям остального мира.



"На данный момент эта ответственность базируется на объединенной, общей Европе. Мы поняли, что не можем дистанцироваться от того, что происходит в Европе, потому что рано или поздно это придет и к нам", - продолжил глава американского государства.



"НАТО должно быть абсолютно, полностью единым. Никаких разделений, никаких разногласий. Я уверен, что Путин надеялся разделить нас, отделить восточный фланг от остальных. Но он не успел, и я этому рад. Мы остались едиными", - подчеркнул Джо Байден.



По словам Байдена, при осуществлении странами-членами Альянса следующих шагов очень важно сохранить полноценное партнерство.



"Польша взяла на себя огромную ответственность. Ее должен разделить весь блок НАТО.



Действительно, статья 5 является для нас священным долгом. Вы можете рассчитывать на нас. За вашу и нашу свободу", - подытожил Джо Байден.





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