Байден должен встретиться с Тихановськой, - Washington Post
Газета The Washington Post призвала президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена встретиться с законно избранным главой государства Беларусь Светланой Тихоновской во время ее посещения американского континента
Статья называется "Байден обещал поддержать демократию. Теперь он имеет возможность показать на примере Беларуси, что он серьезно относится к этому", передает Еспресо.TV .
По словам редакции, в ходе своей предвыборной кампании Байден обещал бороться против автократов, поддерживать демократию и права человека. Поэтому встреча с Тихановською - это шанс для Байдена.
В материале Washington Post о белорусском политике написано как о "всенародно избранном лидере, защитнице демократии, верховенства права и гражданского общества".
"Господин Байден должен встретиться с ней в Белом доме, чтобы продемонстрировать жителям Беларуси и мира, что Соединенные Штаты готовы защищать демократию и противостоять автократам не только в пресс-релизе", - отмечает издание.
"Госпожа Тихановська стоит на переднем крае борьбы между демократией и диктатурой", - заключают авторы.
Как уточняется в официальном ТГ-канале Светланы Тихановськои, политик начнет рабочие посещение США в воскресенье, 18 июля 2021 года.
"Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию. Там она планирует провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и, конечно, диаспорой. Цель поездки - поиск путей разрешения кризиса в Беларуси и помощи белорусам", - отмечает пресс-служба Тихановьской.
Программа визита еще находится в стадии проработки, поэтому сведения о конкретных встреч команда Тихановськой обещает сообщить "как только это станет возможным".
- О том, что Тихановська готовит двухнедельные посещение США и Канады, было известно еще в марте.
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