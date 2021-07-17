Байден должен встретиться с Тихановськой, - Washington Post

Статья называется "Байден обещал поддержать демократию. Теперь он имеет возможность показать на примере Беларуси, что он серьезно относится к этому", передает Еспресо.TV .



По словам редакции, в ходе своей предвыборной кампании Байден обещал бороться против автократов, поддерживать демократию и права человека. Поэтому встреча с Тихановською - это шанс для Байдена.



В материале Washington Post о белорусском политике написано как о "всенародно избранном лидере, защитнице демократии, верховенства права и гражданского общества".



"Господин Байден должен встретиться с ней в Белом доме, чтобы продемонстрировать жителям Беларуси и мира, что Соединенные Штаты готовы защищать демократию и противостоять автократам не только в пресс-релизе", - отмечает издание.



"Госпожа Тихановська стоит на переднем крае борьбы между демократией и диктатурой", - заключают авторы.



Как уточняется в официальном ТГ-канале Светланы Тихановськои, политик начнет рабочие посещение США в воскресенье, 18 июля 2021 года.



"Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию. Там она планирует провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и, конечно, диаспорой. Цель поездки - поиск путей разрешения кризиса в Беларуси и помощи белорусам", - отмечает пресс-служба Тихановьской.



Программа визита еще находится в стадии проработки, поэтому сведения о конкретных встреч команда Тихановськой обещает сообщить "как только это станет возможным".

О том, что Тихановська готовит двухнедельные посещение США и Канады, было известно еще в марте.



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